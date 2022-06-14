В Эльбрусском районе прошел турнир по греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР Расула Сабанчиева

Состязания собрали больше 250 спортсменов из России, Армении и Киргизии. Турнир традиционный. Впервые он состоялся в 2014-м – через год после трагической гибели директора детско-юношеской спортшколы Эльбрусского района. Ценой своей жизни он остановил автомобиль, который самопроизвольно поехал в сторону играющих детей... Расул Сабанчиев воспитал несколько поколений талантливых борцов греко-римского стиля. Среди них чемпионы республики, России, мира, олимпийские призеры. В этот раз на турнире его памяти собрались атлеты в возрасте от девяти до 16 лет.