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В Эльбрусском районе прошел турнир по греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР Расула Сабанчиева

В Эльбрусском районе прошел турнир по греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР Расула Сабанчиева

14.06.2022 | 17:08
Состязания собрали больше 250 спортсменов из России, Армении и Киргизии. Турнир традиционный. Впервые он состоялся в 2014-м – через год после трагической гибели директора детско-юношеской спортшколы Эльбрусского района. Ценой своей жизни он остановил автомобиль, который самопроизвольно поехал в сторону играющих детей... Расул Сабанчиев воспитал несколько поколений талантливых борцов греко-римского стиля. Среди них чемпионы республики, России, мира, олимпийские призеры. В этот раз на турнире его памяти собрались атлеты в возрасте от девяти до 16 лет.
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