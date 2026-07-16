В Доме молодежи Нальчика чествовали выпускников КБГАУ

Дом молодёжи Нальчика стал главной сценой для почти четырёхсот выпускников Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета имени Кокова. В этом году у них особый выпуск: 51 красный диплом, именитые гости и юбилейный контекст.
45 лет университету, 85 лет со дня рождения Валерия Кокова и ровно 20 лет с момента, когда вузу присвоили его имя. Ректор КБГАУ Заурби Шхагапсоев подчеркнул: за эти годы подготовлены десятки тысяч специалистов, которые работают по всей стране.
Дипломы получили выпускники семи факультетов – от строительства и землеустройства до экономики и механизации. 51 отличник – их красные дипломы результат труда, бессонных ночей и поддержки преподавателей. Поздравить молодых специалистов пришли первые лица региона. Говорили о главном: аграрный сектор ждет новые кадры, и выпускники КБГАУ – те, кто сделает следующий шаг. Вечер украсили выступления звезд республиканской сцены. А у ребят позади – лекции, сессии и практика. Впереди – работа и новые победы.
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