В Центральной библиотеке Тырныауза завершен капитальный ремонт

Культурный центр как точка притяжения… В Центральной библиотеке Тырныауза завершили капитальный ремонт. Теперь здесь планируют создать современное мультимедийное пространство.
В ходе строительных работ специалисты обновили фасад, а также полы, потолки и стены. Отремонтировали сети тепло- и водоснабжения, установили радиаторы, пластиковые окна, внутренние и входные двери. Вскоре начнут расставлять мебель.
Посетителям здесь будет доступна 3D-техника и программы виртуальной реальности. Создадут и специальные площадки для общения – книжный и киноклуб... Модернизация стала возможной благодаря победе в федеральном конкурсе по созданию модельных муниципальных библиотек. Организовали его в рамках реализации национального проекта “Культура”.
Центральную библиотеку Тырныауза построили в конце 50-х. Сегодня она носит имя писателя Саида Отарова. Посещают культурный центр больше полутора тысяч читателей. Ожидается, что использовать новые возможности они смогут уже в сентябре.
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