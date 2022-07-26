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В Центральной библиотеке Тырныауза завершен капитальный ремонт

В Центральной библиотеке Тырныауза завершен капитальный ремонт

26.07.2022 | 17:26
Культурный центр как точка притяжения… В Центральной библиотеке Тырныауза завершили капитальный ремонт. Теперь здесь планируют создать современное мультимедийное пространство. В ходе строительных работ специалисты обновили фасад, а также полы, потолки и стены. Отремонтировали сети тепло- и водоснабжения, установили радиаторы, пластиковые окна, внутренние и входные двери. Вскоре начнут расставлять мебель. Посетителям здесь будет доступна 3D-техника и программы виртуальной реальности. Создадут и специальные площадки для общения – книжный и киноклуб... Модернизация стала возможной благодаря победе в федеральном конкурсе по созданию модельных муниципальных библиотек. Организовали его в рамках реализации национального проекта “Культура”. Центральную библиотеку Тырныауза построили в конце 50-х. Сегодня она носит имя писателя Саида Отарова. Посещают культурный центр больше полутора тысяч читателей. Ожидается, что использовать новые возможности они смогут уже в сентябре. https://t.me/vestikbr
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