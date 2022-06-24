В Чегеме после масштабной модернизации открыли стекольный завод

Торжественное перерезание красной ленты как символический старт работы завода. Запустили его в первой половине июня, и уже сейчас на площадке перед цехами – готовая продукция...
У Чегемского стекольного завода непростая история. Долгое время он работал на треть своей мощности, после проходил процедуру банкротства, а в мае 21-го и вовсе был остановлен. За короткий срок в республике нашли инвесторов, которые модернизировали производство.
Каждый день здесь выпускают свыше 200 тонн продукции. Банки, бутылки… Разных размеров и форм. Пока работают на внутренний рынок.
До конца года на предприятии должны разработать проект строительства второй печи. Как отметили на открытии, это поможет увеличить вдвое не только объем готовой продукции, но и число рабочих мест – до 540.
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