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В Чегеме после масштабной модернизации открыли стекольный завод

В Чегеме после масштабной модернизации открыли стекольный завод

24.06.2022 | 16:12
Торжественное перерезание красной ленты как символический старт работы завода. Запустили его в первой половине июня, и уже сейчас на площадке перед цехами – готовая продукция... У Чегемского стекольного завода непростая история. Долгое время он работал на треть своей мощности, после проходил процедуру банкротства, а в мае 21-го и вовсе был остановлен. За короткий срок в республике нашли инвесторов, которые модернизировали производство. Каждый день здесь выпускают свыше 200 тонн продукции. Банки, бутылки… Разных размеров и форм. Пока работают на внутренний рынок. До конца года на предприятии должны разработать проект строительства второй печи. Как отметили на открытии, это поможет увеличить вдвое не только объем готовой продукции, но и число рабочих мест – до 540.   https://t.me/vestikbr
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