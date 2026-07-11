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В «Антаресе» отработали эвакуацию и навыки спасения жизни

В «Антаресе» отработали эвакуацию и навыки спасения жизни

11.07.2026 | 10:00
Огонь не предупреждает о своем появлении. Именно поэтому навыки безопасного поведения важно формировать с детства. В рамках акции «Безопасное здоровое лето-2027» в «Антаресе» провели учебную тревогу и практические уроки, которые могут однажды спасти жизнь. Звук пожарной сигнализации стал началом учебной эвакуации. Школьники организованно покинули помещение. Дальше – отработка действий экстренных служб. По замыслу учений, в здании произошло возгорание, и один из участников не успел выйти вовремя – получил травму. Спасатели и врачи на примере добровольца продемонстрировали эвакуацию пострадавшего и оказание первой помощи на месте. Не осталась без внимания и медицинская подготовка. Детям наглядно показали, как оказывать первую помощь и какие действия могут сыграть решающую роль в спасении человека. Межведомственная профилактическая акция объединила около ста участников в возрасте от 10 до 14 лет, отдыхающих в смене «Движение Первых». Организаторами выступили республиканская противопожарно-спасательная служба совместно с минздравом и минкурортов республики, а также Госавтоинспекция и другие ведомства. Авторы инициативы подчеркивают: такие занятия в летний период особенно важны – именно в каникулы дети получают наибольшее количество травм. После инструктажа ребят разделили по тематическим площадкам. Специалисты также затронули темы здорового образа жизни, профилактики правонарушений и интернет-зависимости. Школьники признаются: такие уроки запоминаются намного лучше, когда знания подкреплены практикой. Завершили встречу награждением самых активных участников и показом работы пожарной техники с подачей воды – моментом, которого ребята всегда с нетерпением ждут. Летние каникулы должны быть не только интересными, но и безопасными. Именно поэтому специалисты напоминают: соблюдение простых правил и умение действовать без паники – лучшая защита в любой чрезвычайной ситуации.   https://t.me/vestikbr
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