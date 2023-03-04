Свыше 15 миллионов рублей – направят в КБР на отлов, стерилизацию и вакцинацию бездомных животных

В ведомстве подчеркнули, что финансирование программы – по сравнению с планами 20-го года – выросло в пять с лишним раз. Произошло это в связи с коррекцией цен на услуги и вместе с тем – с высокой актуальностью задачи. Сумму зафиксировали в бюджете Кабардино-Балкарии… По информации управления ветеринарии, в мае в Нальчике введут в эксплуатацию приют для временного содержания и лечения безнадзорных животных. Разом в нем смогут находиться больше 120 собак. Чтобы создать такой центр, республика выделила 40 миллионов рублей. Средства частями направляли в 22 и нынешнем годах… Добавлю, что в ведомстве подготовили проект постановления правительства о том, какие меры следует принять, чтобы животные без владельцев не причинили людям вреда. В этом же документе есть пункт о защите зверей от жестокого обращения. Сейчас проект проходит процедуру согласования.