Школу в Нарткале обновляют впервые за полвека

Работы начались в апреле. За это время демонтировали старые окна и двери, а также коммуникационные сети – электропроводку и систему отопления. Стены и потолки готовы к новой штукатурке. А фасад здания уже почти обновили. Сейчас приступили к замене напольного покрытия во всем здании.
Обрести современный облик учебному заведению помогает нацпроект «Образование». Всё намеченное здесь планируют завершить до начала нового учебного года.
По данным управления образования администрации Урванского района, в муниципалитете капитально ремонтируют еще девять школ. На эти цели из федерального бюджета направили около 450 миллионов рублей.
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