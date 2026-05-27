Сегодня в России отмечают День библиотекаря

Сегодня общероссийский день библиотек, или День библиотекаря. Его ежегодно отмечают по всей стране 27 мая. Дата выбрана не случайно, потому что в этот день в 1795 году в стране открыли первую государственную общедоступную библиотеку в Санкт-Петербурге. В Кабардино-Балкарии функционируют больше полутора сотен таких учреждений культуры. Четвероклассница София Зимина из Нальчика не представляет свою жизнь без книг. Ее путешествие в мир литературы началось сразу после того, как освоила чтение. За новой порцией увлекательных историй София каждый раз приходит в Республиканскую детскую библиотеку. Впервые свои двери для маленьких читателей хранилище знаний и культуры в Нальчике открыло в августе 69-го. Сначала как детский отдел Республиканской научной библиотеки имени Надежды Крупской. В 79-м учреждению присвоили имя основоположника кабардинской поэзии Бекмурзы Пачева. За неполные шесть десятилетий библиотека прошла большой путь – от формирования первых книжных фондов до внедрения современных технологий. Ежегодно здесь обслуживают больше 80 тысяч читателей, а хранилище насчитывает свыше 120 тысяч экземпляров различных изданий. Сотрудники библиотеки также регулярно организовывают для ребят различные конкурсы и мастер-классы. Здесь часто проходят выставки, встречи с выдающимися жителями Кабардино-Балкарии, тематические лекции. Сегодня в Кабардино-Балкарии функционируют больше полутора сотен библиотек. Каждое из этих учреждений – не просто хранилище книг, а живой центр притяжения для читателей всех возрастов.