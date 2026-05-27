Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Сегодня в России отмечают День библиотекаря

Сегодня в России отмечают День библиотекаря

27.05.2026 | 16:10
Сегодня общероссийский день библиотек, или День библиотекаря. Его  ежегодно отмечают  по всей стране 27 мая.  Дата  выбрана не случайно, потому что в этот день в 1795 году в стране открыли первую государственную общедоступную библиотеку в Санкт-Петербурге. В Кабардино-Балкарии функционируют больше полутора сотен таких учреждений культуры. Четвероклассница София Зимина из Нальчика не представляет свою жизнь без книг. Ее путешествие в мир литературы началось сразу после того, как освоила чтение. За новой порцией увлекательных историй София каждый раз приходит в Республиканскую детскую библиотеку. Впервые свои двери для маленьких читателей хранилище знаний и культуры в Нальчике открыло в августе 69-го. Сначала как детский отдел Республиканской научной библиотеки имени Надежды Крупской. В 79-м учреждению присвоили имя основоположника кабардинской поэзии Бекмурзы Пачева. За неполные шесть десятилетий библиотека прошла большой путь –  от формирования первых книжных фондов до внедрения современных технологий. Ежегодно здесь обслуживают больше 80 тысяч читателей, а хранилище насчитывает свыше 120 тысяч экземпляров различных изданий. Сотрудники библиотеки также регулярно организовывают для ребят различные конкурсы и мастер-классы. Здесь часто проходят выставки, встречи с выдающимися жителями Кабардино-Балкарии, тематические лекции. Сегодня в Кабардино-Балкарии функционируют больше полутора сотен библиотек. Каждое из этих учреждений – не просто хранилище книг, а живой центр притяжения для читателей всех возрастов.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных