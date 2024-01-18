Сегодня у православных Крещенский сочельник

Это вечер накануне одного из главных христианских праздников – Крещения Господня.
В храмах сегодня пройдут ночные богослужения. Обязательная церковная церемония – освящение воды. Считается, что после этого она обретает особо целебные свойства. Также православные продолжают соблюдать требования строго поста. И к тому же Крещенский сочельник – последний день, когда поют колядки – обрядовые песни для привлечения достатка.
И сегодня же завершаются святочные гадания, к которым по традиции приступают после празднования Рождества Христова… По погоде в Крещенский сочельник определяли, какими будут ближайшие дни. Если на небе много звезд, то скоро грянут морозы, ну а если метель, то жди ветра.
https://t.me/vestikbr