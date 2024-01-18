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Сегодня у православных Крещенский сочельник

Сегодня у православных Крещенский сочельник

18.01.2024 | 15:45
Это вечер накануне одного из главных христианских праздников – Крещения Господня. В храмах сегодня пройдут ночные богослужения. Обязательная церковная церемония – освящение воды. Считается, что после этого она обретает особо целебные свойства. Также православные продолжают соблюдать требования строго поста. И к тому же Крещенский сочельник – последний день, когда поют колядки – обрядовые песни для привлечения достатка. И сегодня же завершаются святочные гадания, к которым по традиции приступают после празднования Рождества Христова… По погоде в Крещенский сочельник определяли, какими будут ближайшие дни. Если на небе много звезд, то скоро грянут морозы, ну а если метель, то жди ветра.   https://t.me/vestikbr
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