Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Сегодня — День фотоаппарата: устройство, которое не дает забыть важные моменты

Сегодня — День фотоаппарата: устройство, которое не дает забыть важные моменты

29.06.2026 | 15:00
Сегодня свой неофициальный праздник отмечает фотоаппарат — устройство, без которого трудно представить современный мир. От громоздких камер XIX века до компактных смартфонов — он прошёл долгий путь. Главное же осталось прежним: фотоаппарат помогает нам сохранять историю, эмоции и самые тёплые воспоминания. Сотрудник музея ИЗО Александр Подва фотографией увлекается с самого детства. Интерес этому виду искусств ему привил дедушка. Одновременно с этим пришло и трепетное отношение к технике. Коллекция раритетных фотоаппаратов для Александра – это не просто устройства, а маленькие хранители времени. В своем творчестве мастер отдает предпочтение портретной съемке и всегда пытается поймать в кадр живые человеческие эмоции и характеры. Почти все работы у Александра Подвы черно-белые. Объясняет: цвет отвлекает зрителя от самого главного – содержания кадра, эмоций и внутреннего состояния героя, а монохром помогает убрать лишнее и оставить только суть. На ее поиски фотографа вдохновляют и мастера живописи. Поэтому всегда внимательно изучает работы художников, анализирует приемы построения композиции и работы со светом. Портфолио Александра насчитывает сотни снимков. Подва – активный участник выставочных проектов республиканского фотоклуба «Свой стиль». Его работы участвовали в коллективных выставках в столице и за пределами страны, а в 2020-ом его наградили дипломом и медалью всероссийского фотоконкурса «Берега». В 24-ом году в Ессентуках с успехом прошла персональная выставка автора. И сегодня Александр продолжает искать новые художественные решения и глубину человеческих эмоций в каждом кадре.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных