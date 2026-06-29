Сегодня — День фотоаппарата: устройство, которое не дает забыть важные моменты

Сегодня свой неофициальный праздник отмечает фотоаппарат — устройство, без которого трудно представить современный мир. От громоздких камер XIX века до компактных смартфонов — он прошёл долгий путь. Главное же осталось прежним: фотоаппарат помогает нам сохранять историю, эмоции и самые тёплые воспоминания.
Сотрудник музея ИЗО Александр Подва фотографией увлекается с самого детства. Интерес этому виду искусств ему привил дедушка. Одновременно с этим пришло и трепетное отношение к технике. Коллекция раритетных фотоаппаратов для Александра – это не просто устройства, а маленькие хранители времени. В своем творчестве мастер отдает предпочтение портретной съемке и всегда пытается поймать в кадр живые человеческие эмоции и характеры.
Почти все работы у Александра Подвы черно-белые. Объясняет: цвет отвлекает зрителя от самого главного – содержания кадра, эмоций и внутреннего состояния героя, а монохром помогает убрать лишнее и оставить только суть. На ее поиски фотографа вдохновляют и мастера живописи. Поэтому всегда внимательно изучает работы художников, анализирует приемы построения композиции и работы со светом.
Портфолио Александра насчитывает сотни снимков. Подва – активный участник выставочных проектов республиканского фотоклуба «Свой стиль». Его работы участвовали в коллективных выставках в столице и за пределами страны, а в 2020-ом его наградили дипломом и медалью всероссийского фотоконкурса «Берега». В 24-ом году в Ессентуках с успехом прошла персональная выставка автора. И сегодня Александр продолжает искать новые художественные решения и глубину человеческих эмоций в каждом кадре.
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