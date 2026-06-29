В Нальчике состоялся турнир по дзюдо памяти Казбека Занкишиева

В Нальчике прошёл Второй Всероссийский турнир по дзюдо памяти Казбека Занкишиева. Соревнования собрали более 200 спортсменов из восьми регионов страны. Казбек Занкишиев — чемпион России, Европы и мира среди юниоров. Он ушёл из жизни в 31 год, оставив яркий след в отечественном дзюдо. Почтить его память приехали олимпийские чемпионы и прославленные мастера.
Чемпион России, бронзовый призер Чемпионата мира, глава администрации Верхней Жемталы… Казбек Занкишиев прожил чуть больше тридцати лет, но за столько короткий срок успел многое. И сегодня его имя продолжает звучать. На турнире о нем говорили друзья, знакомые, учителя.
Чуткий, честный, преданный семье и делу… Так говорили о Казбеке Занкешиеве те, кто был с ним знаком близко. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, вице-спикер парламента Мурат Карданов в первую очередь обратился к матери именитого спортсмена – Марьям Занкишиевой.
В зале находился и сын Чемпиона России, чтобы с юных лет видеть, как спортсмены из разных регионов страны берут пример с Казбека. Один из них – Илез Газдиев, участник из Ингушетии.
В этом году Всероссийские соревнования памяти мастера спорта международного класса Казбека Занкишиева объединили почти две сотни дзюдоистов из разных регионов страны. По итогам турнира звания лучших в своих весовых категориях завоевали несколько десятков спортсменов.
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