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Казбек Коков принял участие в заседании Межведомственной комиссии по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений в СКФО

Казбек Коков принял участие в заседании Межведомственной комиссии по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений в СКФО

29.06.2026 | 16:20
Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании Межведомственной комиссии по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений в СКФО под руководством полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Яковлевича Чайки. Рассмотрены вопросы реализации Плана мероприятий противодействия нелегальной занятости в РФ на 2025 – 2027 годы за первый квартал текущего года. Отмечено, что по данному направлению наметилась положительная динамика, целевые показатели по выявлению теневой занятости за последние два года в целом по округу достигнуты. Вместе с тем, сказано о необходимости повышения эффективности межведомственного взаимодействия. Кроме того, на заседании речь шла о контроле за погашением задолженности по заработной плате в субъектах СКФО и мерах реагирования в случае ее образования. Глава КБР Казбек Коков проинформировал о работе межведомственной комиссии по противодействию образованию задолженности по зарплате в нашей республике. По итогам совещания сформирован соответствующий перечень поручений.   https://t.me/vestikbr
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