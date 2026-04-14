Рособрнадзор установил новую дату начала основного периода ЕГЭ

Основной период Единого госэкзамена в России теперь будет начинаться не раньше 1-го июня. Об этом рассказали в Рособрнадзоре.
Это даст школам и их воспитанникам возможность более организованно и уверенно планировать подготовку и проведение выпускных. До сих пор ЕГЭ традиционно стартовал в конце мая, и испытания накладывались на «последние звонки». В результате ни образовательные учреждения, ни учителя, ни сами выпускники и их родители не могли полноценно подготовиться.
По поручению президента и после обсуждения с педагогами даты сдвинули. Теперь у ребят будет время и на спокойную сдачу экзаменов, и на праздник. Основной период Единого госэкзамена в этом году пройдет с 1-го июня по 9-е июля. Пересдать один из предметов можно будет 8-го и 9-го июля.
https://t.me/vestikbr