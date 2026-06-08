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Программа «Герои КБР» помогает участникам и ветеранам СВО развивать управленческие навыки

Программа «Герои КБР» помогает участникам и ветеранам СВО развивать управленческие навыки

08.06.2026 | 14:00
В Кабардино-Балкарии продолжается реализация программы «Герои КБР». Она направлена на развитие кадрового потенциала региона. Эта инициатива помогает участникам и ветеранам СВО совмещать теорию с практикой, учиться у признанных специалистов, обмениваться опытом и совершенствовать политические и управленческие навыки. Программа призвана не только дать новые знания, но и создать условия для реального трудоустройства ветеранов в органах власти и социальной сфере. Многие приходят на программу с уже имеющимися опытом. И уже здесь значительно углубляют его. Во время обучения приобретают новые ценные навыки благодаря взаимодействию с экспертами и спикерами, которые делятся своим профессиональным и жизненным опытом. Одна из ключевых целей программы – интеграция ветеранов в гражданскую жизнь республики. Программа «Герои КБР» охватывает широкий спектр направлений: от развития управленческих компетенций и навыков командной работы до проектной деятельности, и профессионального взаимодействия. Участники проходят практико-ориентированное обучение, участвуют в деловых играх, разбирают реальные кейсы и разрабатывают собственные инициативы под руководством наставников. Полученные знания и опыт помогают им эффективнее реализовывать себя в профессиональной сфере и вносить вклад в развитие региона.   https://t.me/vestikbr
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