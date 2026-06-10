Правительство РФ выделит более 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более полутора миллиардов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан.
Мера поддержки распространяется на инвалидов, чернобыльцев, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, а также членов семей погибших инвалидов войны и ветеранов. Помощь положена и людям, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».
Потребность в лекарствах и медицинских изделиях для каждого пациента определяет лечащий врач. Ранее правительство уже проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать препараты. Это потребовало дополнительного финансирования – с помощью новых средств регионы закупят все необходимое.
Всего в этом году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено почти 75 миллиардов рублей. Дополнительные средства позволят регионам закупить лекарства для тех, кому без них не обойтись.
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