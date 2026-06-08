Пострадавшим от пожара на улице Калмыкова оказывают всестороннюю поддержку

Жильцам пострадавшего многоквартирного дома по улице Калмыкова в Нальчике продолжают оказывать всестороннюю помощь.
В настоящее время семьи, оставшиеся без жилья, бесплатно размещены в гостиницах и санаториях республики. Для граждан организовано горячее питание. В целях улучшения бытовых условий пребывания в пунктах временного размещения приобретены печь и стиральная машина.
Для удобства проживающих в гостинице временно скорректирована схема движения общественного транспорта. Администрация города держит ситуацию на особом контроле. Вопрос оказания помощи пострадавшим находится на личном контроле Главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова. Все профильные службы продолжают работу в оперативном режиме.
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