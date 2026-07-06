Полицейские и общественники КБР обсудили со студентами безопасность на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции МВД по Кабардино-Балкарской Республике и представители Общественного совета при ведомстве Руслан Макушев и Наталья Черкесова побывали в медицинском колледже КБГУ им. Х. М. Бербекова и провели беседу со студентами. В основу ее темы легли вопросы, связанные с предупреждением дорожно-транспортного травматизма среди молодежи.
Сотрудник Госавтоинспекции напомнила собравшимся об ограничениях на управление транспортными средствами лицами, не достигшими совершеннолетия. Инспектор подчеркнула, что управление любым транспортным средством, в том числе мопедом, скутером или электросамокатом (если он не отвечает определенным параметрам), без соответствующего водительского удостоверения запрещено.
Она подробно рассказала об административной ответственности, которая грозит несовершеннолетним водителям, а также о санкциях в отношении их родителей или владельцев транспортных средств, которые по халатности доверяют авто детям и подросткам.
Председатель Общественного совета при МВД по КБР Руслан Макушев поддержал позицию Госавтоинспекции и призвал слушателей задуматься о своей личной ответственности. Он отметил, что студенты медицинского колледжа - это будущие специалисты, от которых будут зависеть жизнь и здоровье людей.
В завершение встречи его участники обсудили также важность использования светоотражающих элементов, правила безопасного поведения пешеходов в темное время суток и культуру взаимодействия с водителями.
По мнению организаторов, подобные мероприятия помогают сформировать у молодежи устойчивое понимание того, что безопасность на дороге начинается с ответственности каждого участника дорожного движения.
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