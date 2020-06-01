ПФК «Спартак-Нальчик» представил новичков команды

ПФК «Спартак-Нальчик» провел пресс-конференцию, посвященную новичкам команды. В новом сезоне в состав клуба войдут 5 футболистов, имена которых хорошо известны болельщикам: Казбек Гетериев, Залим Макоев, Руслан Паштов, Магомед Гугуев, Альберт Богатырев. Все они когда-то играли за нальчикский «Спартак», но потом выступали за клубы из других городов и стран.

«Ребята, которые раньше играли и хорошо играли, на которых наш клуб надеется, надеется, что и результат помогут нам хороший показать сделать. Потому что давно у нас не было побед, результата хорошего. И болельщики соскучились, и клуб, естественно, после прошлогоднего неудовлетворительного чемпионата хочет исправить ситуацию. И тренерский штаб во главе с Кибишевым Зауром Мусовичем, предоставив список футболистов, которых они хотели видеть, клуб сделал все возможное, чтобы подписать договора с футболистами», — отметил директор футбольного клуба «Спартак-Нальчик» Аслан Машуков, представляя новых игроков.

Футболисты ответили на вопросы журналистов, рассказали о желании радовать болельщиков победами в новом сезоне и своем намерении усилить позиции клуба из Нальчика в российском футболе.