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Открытый республиканский турнир по плаванию для детей с ОВЗ состоялся в Нальчике

Открытый республиканский турнир по плаванию для детей с ОВЗ состоялся в Нальчике

22.06.2026 | 14:50
В Нальчике прошел Открытый республиканский турнир по плаванию среди детей с ограничениями по здоровью. Он объединил сильнейших спортсменов регионов Северного Кавказа. Для большинства спортсменов плавание стало не только возможностью проявить себя, но и частью повседневной жизни. На Открытый республиканский турнир по плаванию среди детей с ограничениями по здоровью приехали гости из Ставрополья, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Участники разделились на три категории: с поражением опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и нарушением слуха. Соревнования прошли в новом 50-метровом бассейне Центра современного пятиборья. Турнир объединил более 30 спортсменов и стал настоящим праздником силы духа и дружбы. Юные пловцы демонстрировали высокий уровень подготовки, мастерство, упорство и стремление к победе. По итогам соревнований, победители и призеры получили медали и дипломы. Воспитанники спортивно-адаптивной школы Кабардино-Балкарии завоевали сразу семь медалей, в том числе два золота, три серебра и две бронзы. Организаторы уверены, такие турниры объединяют и открывают новые возможности для детей с ограничениями по здоровью.   https://t.me/vestikbr
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