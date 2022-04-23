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Национальному музею КБР переданы археологические находки

Национальному музею КБР переданы археологические находки

23.04.2022 | 12:43
В Национальном музее КБР состоялась церемония передачи Фондом сохранения культурного и природного наследия археологической коллекции по итогам раскопок на объекте «городище Нижний Джулат». Генеральный директор музея Феликс Наков отметил, что сегодня – особый день. «Фонд передает ряд  артефактов нашему музею. Они станут частью нашего музейного фонда, войдут в научный оборот», - отметил Ф. Наков. Как отметил председатель правления Фронда  Камбулат Кушхов,  цель ученых – не просто раскопать городище, но и создать на этом месте образовательный и познавательный  кластер. К. Кушхов отметил, что цель, помимо всего прочего, - внесение парка «Джулат» в список объектов ЮНЕСКО. Сотрудник Фонда Арсен Жубоев отметил, что рад сегодняшнему событию. «Нижний Джулат – центр событий  14 века, значение которых во многом недооценено. Мы работали в той части города, на которую раньше не обращали  внимание археологи, смотрели, как люди жили в прошлом. Нами обнаружено более 4000 артефактов», - отметил А. Жубоев. Археолог Игорь Козмийчук подчеркнул,  что в КБР много исторических памятников, но Нижний Джулат  стал поистине азиатским, золотоордынским городом, и потому представляет особый интерес. «Город представлял собой военный и и торговый форпост, он был разрушен Тамерланом, часть населения ушла в горы. Мы только начали работу, нами обработано около 80 м, и при этом сделано свыше 5500 находок», - отметил И. Козмийчук. Представители Фонда поблагодарили коллектив музея за то, что находки приняты на должном уровне.
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