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Минцифры и Российский экспортный центр заключили соглашение о сотрудничестве

Минцифры и Российский экспортный центр заключили соглашение о сотрудничестве

11.06.2026 | 14:20
Минцифры и Российский экспортный центр заключили соглашение о сотрудничестве. Оно объединит портал Госуслуг и цифровую платформу «Мой экспорт». Главная задача – сделать государственные сервисы доступнее для тех, кто работает на внешних рынках. Лучшие цифровые решения соберут на одной площадке. Для экспортеров запустят бренд «Госуслуги. ВЭД», на портале откроют специальный раздел, а голосовой помощник Макс научится консультировать по профильным вопросам. Заодно наладят передачу статистики и аналитики. Все это упростит доступ к инструментам и ляжет в основу единой информационной базы – она поможет улучшить поддержку экспортно ориентированных компаний. Платформа «Мой экспорт» продолжит работать, но уже под новым брендом. В министерстве цифрового развития подчеркнули: это соглашение – важный шаг к бесшовной цифровой среде для бизнеса. Предприниматели получат все услуги в сфере ВЭД в одном месте и с привычным интерфейсом. А интеграция с Госуслугами кратно ускорит и упростит взаимодействие с государством.   https://t.me/vestikbr
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