Минцифры и Российский экспортный центр заключили соглашение о сотрудничестве. Оно объединит портал Госуслуг и цифровую платформу «Мой экспорт».
Главная задача – сделать государственные сервисы доступнее для тех, кто работает на внешних рынках. Лучшие цифровые решения соберут на одной площадке. Для экспортеров запустят бренд «Госуслуги. ВЭД», на портале откроют специальный раздел, а голосовой помощник Макс научится консультировать по профильным вопросам. Заодно наладят передачу статистики и аналитики.
Все это упростит доступ к инструментам и ляжет в основу единой информационной базы – она поможет улучшить поддержку экспортно ориентированных компаний. Платформа «Мой экспорт» продолжит работать, но уже под новым брендом.
В министерстве цифрового развития подчеркнули: это соглашение – важный шаг к бесшовной цифровой среде для бизнеса. Предприниматели получат все услуги в сфере ВЭД в одном месте и с привычным интерфейсом. А интеграция с Госуслугами кратно ускорит и упростит взаимодействие с государством.
https://t.me/vestikbr