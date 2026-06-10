Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Масштабный фестиваль скалолазания стартовал в Приэльбрусье

Масштабный фестиваль скалолазания стартовал в Приэльбрусье

10.06.2026 | 12:20
Фестиваль скалолазания «Скалы России. Эльбрус – 2026» соберет более 500 участников в Приэльбрусье. Об этом сообщает Федерация скалолазания России. Фестиваль проходит уже в третий раз и продлится до 15 июня. Сегодня – день заезда: работа комиссии по допуску и регистрация участников. Торжественное открытие состоится завтра в 10:30 в Эльбрусском учебно-научном комплексе КБГУ. А в Баксанском ущелье и окрестностях Эльбруса организаторы уже подготовили новые линии и очистили скальные участки. Участникам – от новичков до опытных спортсменов – предложат сотни трасс разного уровня сложности, включая подъемы по скалам и маршруты на скорость. В программе фестиваля – этап Кубка России по альпинизму, чемпионат Вооруженных Сил по скалолазанию и открытый женский кубок. Победителей определят в формате «финишер» – по сумме баллов за пройденные маршруты. Для юных гостей будет работать детский лагерь. Помимо спортивной части, гостей ждут лекции, встречи с известными атлетами, ночной боулдеринг – лазание по небольшим скальным блокам – и забег в День России. Завершится фестиваль 14 июня награждением победителей. На сегодняшний день зарегистрированы 530 участников из более чем 40 регионов России и Казахстана.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных