Масштабный фестиваль скалолазания стартовал в Приэльбрусье

Фестиваль скалолазания «Скалы России. Эльбрус – 2026» соберет более 500 участников в Приэльбрусье. Об этом сообщает Федерация скалолазания России.
Фестиваль проходит уже в третий раз и продлится до 15 июня. Сегодня – день заезда: работа комиссии по допуску и регистрация участников. Торжественное открытие состоится завтра в 10:30 в Эльбрусском учебно-научном комплексе КБГУ. А в Баксанском ущелье и окрестностях Эльбруса организаторы уже подготовили новые линии и очистили скальные участки.
Участникам – от новичков до опытных спортсменов – предложат сотни трасс разного уровня сложности, включая подъемы по скалам и маршруты на скорость. В программе фестиваля – этап Кубка России по альпинизму, чемпионат Вооруженных Сил по скалолазанию и открытый женский кубок. Победителей определят в формате «финишер» – по сумме баллов за пройденные маршруты.
Для юных гостей будет работать детский лагерь. Помимо спортивной части, гостей ждут лекции, встречи с известными атлетами, ночной боулдеринг – лазание по небольшим скальным блокам – и забег в День России. Завершится фестиваль 14 июня награждением победителей. На сегодняшний день зарегистрированы 530 участников из более чем 40 регионов России и Казахстана.
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