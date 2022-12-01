КБР получит почти 390 млн рублей из резервного фонда правительства России на развитие АПК

Почти 390 миллионов рублей из резервного фонда правительства России поступит в этом году в Кабардино-Балкарию. Деньги направят на развитие агропромышленного комплекса. Решение приняли в федеральном кабинете министров.
Это часть межбюджетных трансфертов, которые распределили между регионами. Средства пойдут на возмещение затрат при создании животноводческих комплексов, хранилищ сельхозпродукции и селекционных центров. В Кабардино-Балкарии, к примеру, в сфере племенного животноводства работают сейчас больше двух десятков предприятий, а все плодохранилища способны вместить 200 тысяч тонн продукции...
В правительстве решили поддержать субъекты федерации, чтобы ускорить импортозамещение, повысить конкурентоспособность российского продовольствия на внутреннем и внешнем рынках, стимулировать рост производства в отрасли. В целом распределили семь миллиардов рублей.
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