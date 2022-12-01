home
Главная
>
Новости
>
КБР получит почти 390 млн рублей из резервного фонда правительства России на развитие АПК

КБР получит почти 390 млн рублей из резервного фонда правительства России на развитие АПК

01.12.2022 | 10:41
Почти 390 миллионов рублей из резервного фонда правительства России поступит в этом году в Кабардино-Балкарию. Деньги направят на развитие агропромышленного комплекса. Решение приняли в федеральном кабинете министров. Это часть межбюджетных трансфертов, которые распределили между регионами. Средства пойдут на возмещение затрат при создании животноводческих комплексов, хранилищ сельхозпродукции и селекционных центров. В Кабардино-Балкарии, к примеру, в сфере племенного животноводства работают сейчас больше двух десятков предприятий, а все плодохранилища способны вместить 200 тысяч тонн продукции... В правительстве решили поддержать субъекты федерации, чтобы ускорить импортозамещение, повысить конкурентоспособность российского продовольствия на внутреннем и внешнем рынках, стимулировать рост производства в отрасли. В целом распределили семь миллиардов рублей.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных