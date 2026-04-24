КБР — лидер СКФО по росту отгрузок продукции обрабатывающих предприятий

Кабардино-Балкария – лидер СКФО по темпам роста отгруженной продукции обрабатывающих производств – об этом сообщают в правительстве республики.
Речь о пищевых продуктах, напитках, одежде и неметаллических изделиях. За весь прошлый год объем отгруженной продукции вырос почти в полтора раза. А за первые два месяца этого года индекс промпроизводства достиг восьми процентов. Самый заметный рост – в текстиле, одежде, оптике, электронике и мебели. Выпуск одежды за прошлый год увеличился почти вдвое, текстиля – в полтора раза.
Также выросло производство металлических изделий, медицинского и электрического оборудования. В правительстве Кабардино-Балкарии связывают такую динамику с успешной реализацией промышленного потенциала региона.
