Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
КБР — лидер СКФО по росту отгрузок продукции обрабатывающих предприятий

КБР — лидер СКФО по росту отгрузок продукции обрабатывающих предприятий

24.04.2026 | 09:20
Кабардино-Балкария – лидер СКФО по темпам роста отгруженной продукции обрабатывающих производств – об этом сообщают в правительстве республики. Речь о пищевых продуктах, напитках, одежде и неметаллических изделиях. За весь прошлый год объем отгруженной продукции вырос почти в полтора раза. А за первые два месяца этого года индекс промпроизводства достиг восьми процентов. Самый заметный рост – в текстиле, одежде, оптике, электронике и мебели. Выпуск одежды за прошлый год увеличился почти вдвое, текстиля – в полтора раза. Также выросло производство металлических изделий, медицинского и электрического оборудования. В правительстве Кабардино-Балкарии связывают такую динамику с успешной реализацией промышленного потенциала региона.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных