Депутаты Парламента КБР проанализировали эффективность управления государственной собственностью

Эффективность управления государственной собственностью обсудили на расширенном заседании профильного парламентского комитета в Нальчике. На начало года в реестре госимущества Кабардино-Балкарии – сотни государственных учреждений, десятки объектов казны и более тысячи земельных участков. Общая балансовая стоимость – миллиарды рублей. Итоги прошлого года показали: имуществом управляют эффективнее. План по доходам от аренды перевыполнили: в бюджет поступило больше ожидаемого.
Дивиденды от госкомпаний принесли еще миллионы. Среди проблем, которые предстоит решить: несвоевременное обновление законов вслед за федеральными и небрежное содержание некоторых объектов. На заседании отметили: госимущество должно приносить пользу бюджету и жителям республики.
https://t.me/vestikbr