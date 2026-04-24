Депутаты Парламента КБР проанализировали эффективность управления государственной собственностью

24.04.2026 | 09:10
Эффективность управления государственной собственностью обсудили на расширенном заседании профильного парламентского комитета в Нальчике. На начало года в реестре госимущества Кабардино-Балкарии – сотни государственных учреждений, десятки объектов казны и более тысячи земельных участков. Общая балансовая стоимость – миллиарды рублей. Итоги прошлого года показали: имуществом управляют эффективнее. План по доходам от аренды перевыполнили: в бюджет поступило больше ожидаемого. Дивиденды от госкомпаний принесли еще миллионы. Среди проблем, которые предстоит решить: несвоевременное обновление законов вслед за федеральными и небрежное содержание некоторых объектов. На заседании отметили: госимущество должно приносить пользу бюджету и жителям республики.   https://t.me/vestikbr
