Кабардино‑Балкария остается ключевым туристическим центром Северного Кавказа

24.04.2026 | 09:40
Кабардино-Балкария остается одним из ключевых туристических центров Северного Кавказа. В прошлом году республику посетили более двух миллионов человек – рекордный показатель. Об этом сообщили в региональном правительстве. Рост турпотока обеспечили развитие курортов и повышение уровня сервиса. В республике продолжают внедрять новые стандарты гостеприимства, предлагают программы для всесезонного отдыха. Эксперты отмечают: увеличение числа гостей отражает общероссийскую тенденцию к развитию внутреннего туризма. Живописные горы, культурное наследие и возможности для активного отдыха – то, что привлекает путешественников в Кабардино-Балкарию.   https://t.me/vestikbr
