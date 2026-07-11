Кабардино-Балкария усиливает соцподдержку участников СВО

Значительное пополнение бюджета социальной поддержки ожидает Кабардино-Балкарию. Почти миллиард рублей решено перенаправить на помощь участникам специальной военной операции. Средства изыщут за счёт внутренних резервов.
На заседании парламента Кабардино-Балкарии озвучено решение, которое напрямую коснётся тысяч семей в республике. Финансовый блок правительства представил план перераспределения средств. Общая сумма, которая будет направлена на поддержку военнослужащих и их близких, составит 967 миллионов рублей.
Как пояснила министр финансов Елена Лисун, эти средства аккумулируют из трёх источников. Первый — сокращение расходов на содержание чиновников и подведомственных учреждений, что даст порядка 153 миллионов рублей. Второй — увеличение резервного фонда за счёт переноса сроков погашения бюджетных кредитов с 2026 на 2030 год, это ещё почти 357 миллионов. И третий — дополнительный прирост доходов бюджета в объёме 467 миллионов рублей.
Все эти деньги, подчеркнули в ведомстве, будут оперативно направлены на социальные меры поддержки участников специальной военной операции. Власти республики отмечают: задача — обеспечить максимальную оперативность при оказании помощи тем, кто защищает интересы страны.
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