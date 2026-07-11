Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Кабардино-Балкария усиливает соцподдержку участников СВО

Кабардино-Балкария усиливает соцподдержку участников СВО

11.07.2026 | 15:00
Значительное пополнение бюджета социальной поддержки ожидает Кабардино-Балкарию. Почти миллиард рублей решено перенаправить на помощь участникам специальной военной операции. Средства изыщут за счёт внутренних резервов. На заседании парламента Кабардино-Балкарии озвучено решение, которое напрямую коснётся тысяч семей в республике. Финансовый блок правительства представил план перераспределения средств. Общая сумма, которая будет направлена на поддержку военнослужащих и их близких, составит 967 миллионов рублей. Как пояснила министр финансов Елена Лисун, эти средства аккумулируют из трёх источников. Первый — сокращение расходов на содержание чиновников и подведомственных учреждений, что даст порядка 153 миллионов рублей. Второй — увеличение резервного фонда за счёт переноса сроков погашения бюджетных кредитов с 2026 на 2030 год, это ещё почти 357 миллионов. И третий — дополнительный прирост доходов бюджета в объёме 467 миллионов рублей. Все эти деньги, подчеркнули в ведомстве, будут оперативно направлены на социальные меры поддержки участников специальной военной операции. Власти республики отмечают: задача — обеспечить максимальную оперативность при оказании помощи тем, кто защищает интересы страны.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных