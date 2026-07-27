Кабардино‑Балкария представлена на 50 цифровых экранах в Москве

Впечатления сильнее слов… Весь июль на больших рекламных щитах в Москве можно увидеть Кабардино-Балкарию. 50 цифровых экранов показывают туристические жемчужины республики. Это совместный проект регионального профильного министерства с Комитетом по туризму города Москвы.
В роликах – все разнообразие отдыха: от горнолыжных склонов Эльбруса до полетов над Чегемским ущельем, от путешествий на авто по дороге в Джилы-Су до умиротворяющих конных маршрутов. Экраны установлены в семи административных округах столицы России.
Как отмечают в министерстве курортов и туризма КБР, среди московской суеты эти кадры становятся личным приглашением – Кабардино-Балкария открыта для каждого и готова подарить яркие эмоции. Ответная реклама есть и в нашей республике: в Нальчике на цифровых экранах демонстрируется ролик «Море впечатлений летом в Москве».
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