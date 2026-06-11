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Горы зовут: фестиваль «Скалы России. Эльбрус – 2026» проходит в Приэльбрусье

Горы зовут: фестиваль «Скалы России. Эльбрус – 2026» проходит в Приэльбрусье

11.06.2026 | 15:00
В Приэльбрусье проходит фестиваль «Скалы России. Эльбрус – 2026». Уже третий год подряд одно из самых популярных мест для скалолазания в стране собирает спортсменов, любителей активного отдыха и поклонников гор со всей России. Более 600 участников из 47 регионов страны и соседних государств приехали на «Скалы России. Эльбрус – 2026». Всего площадки международного фестиваля скалолазания и альпинизма примут около тысячи гостей. Участникам – от новичков до опытных спортсменов – доступны сотни трасс разного уровня сложности. Только в этом году организаторы оборудовали 170 новых трасс на скалах Баксанского ущелья. Основные площадки расположены в селе Эльбрус, а также в районах Джан-Тугана и Тырныауза. Здесь спортсмены не только испытывают силы на маршрутах, но и обмениваются опытом, посещают мастер-классы и знакомятся с современными направлениями альпинизма. Среди участников – как любители, так и титулованные спортсмены, члены сборных России, победители и призеры крупнейших соревнований. Помимо фестивальной программы, в Приэльбрусье проходят официальные старты по скалолазанию и альпинизму. В эти дни республика принимает сразу несколько официальных стартов: чемпионат Вооруженных сил России по скалолазанию, этап Кубка России по альпинизму в дисциплине «класс-скальный», открытый женский кубок по альпинизму на мультипитчах. Победителей определят в формате «финишер» – по сумме баллов за пройденные маршруты. Для юных гостей работает детский лагерь. А помимо спортивной части, участников ждут лекции, встречи с известными атлетами, ночной болдеринг и забег в День России. Завершится фестиваль 15-го июня награждением победителей. Организаторы отмечают: интерес к событию растет, а Приэльбрусье все увереннее закрепляет за собой статус одного из главных центров скального спорта страны.   https://t.me/vestikbr
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