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Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

18.06.2026 | 12:30
Обсудили реализацию в регионах национального проекта «Инфраструктура для жизни» и государственной программы «Строительство», вопросы землепользования, развития жилищно-коммунального комплекса. Сегодня глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, которое прошло под председательством вице-премьера Правительства России Марата Хуснуллина. Все объекты строительства, капитального ремонта и благоустройства, которые запланированы на 2026 год, уже в работе. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» преображают 38 общественных территорий. Приступили к реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Нальчике, Чегеме и Майском. Продолжается работа в сфере дорожного строительства. Заключены контракты на приобретение 16 новых автобусов. На 54 общеобразовательных объекта капитально ремонтируются. В селениях Безенги и Зарагиже скоро начнется строительство спортивных залов. В рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры приводится в порядок 12 объектов водоснабжения. Проводится поэтапное обновление и систем теплоснабжения. Утвержден план по наращиванию градостроительного потенциала территорий до 2030 года.   https://t.me/vestikbr
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