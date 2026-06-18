С 20-го июня стартует приемная кампания в вузы

В этом году в правила приема документов внесли существенные изменения. Саида Хакулова – выпускница 9-й школы Нальчика. В 10-11-й не пошла, сразу решила получить профессию – поступила в торгово-технологический колледж. Сейчас будущий повар-кондитер намерена продолжить учебу уже в главном аграрном вузе республики.
Выпускников колледжей и конечно же школ в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете ждут с 20-го июня. Готовятся уже несколько месяцев. Пока главный корпус на ремонте, приемную комиссию разместили в третьем. Специально для этого выделили несколько аудиторий. Работу на личном контроле держит ректор Заурби Шхагапсоев.
В приемной комиссии задействуют не только преподавателей, но и студентов. Даже первокурсников. Все они прошли специальный инструктаж.
В этом году в правила приема документов внесли изменения. Теперь подать заявление на обучение в тот или иной университет, институт, академию можно только через госуслуги. Члены комиссии КБГАУ станут на месте консультировать абитуриентов.
В этом году Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет предлагает 25 направлений подготовки бакалавриата, 1 специальность и 17 программ магистратуры. Кроме того, действует Факультет среднего профессионального образования, который готовит востребованных специалистов по рабочим профессиям. На всех уровнях предусмотрены бюджетные и целевые места.
Тем, кто не пройдет на бюджет, предлагают контрактную форму обучения. Оплату можно вносить по полугодиям – это снизит финансовую нагрузку на семьи. Установили и пороговые баллы ЕГЭ. Так, математика – 27, химия, физика, биология, русский язык – 36 баллов, география – 37, информатика – 40 баллов. Учитывают и индивидуальные достижения. Дополнительные очки абитуриенты могут получить за участие в олимпиадах, спортивные достижения, золотой значок ГТО. Сразу 8 баллов начислят выпускникам агроклассов.
Сроки подачи документов зависят от категории поступающих. Те, кто подают документы на основе результатов ЕГЭ, смогут сделать это до 25 июля. Для выпускников колледжей прием продлится до 18 июля… После экскурсии по университету Саида Хакулова решила – обучение продолжит обязательно. Уже и факультет выбрала.
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