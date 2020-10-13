Глава КБР К.Коков принял участие в заседании НАК

В Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, Директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на Северном Кавказе. В формате видеоконференции в мероприятии участвовал Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

«С начала 2019 года на Северном Кавказе предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов, ликвидировано 60 боевиков, задержано 144 бандита и 220 пособников, пресечена деятельность 35 законспирированных ячеек. Вместе с тем главари международных террористических организаций стремятся распространить идеологию терроризма в северокавказском регионе, продолжают попытки вербовки своих сторонников, используя для этого, в том числе, социальные сети и мессенджеры. В противовес этому среди населения Северного Кавказа идет системная профилактическая работа, направленная на раскрытие преступной сущности терроризма и предотвращение вовлечения жителей региона, прежде всего, молодых людей, в террористическую деятельность. Особое внимание – категориям граждан, которые наиболее уязвимы для воздействия террористической пропаганды, в том числе – родственникам нейтрализованных боевиков, лицам, отбывшим наказание за терроризм, представителям молодежной среды. Организовано оказание необходимой психологической и социальной поддержки несовершеннолетним детям, возвращенным с территории Сирии и Ирака. Антитеррористическими комиссиями используется практика участия в разъяснительной работе граждан, отбывших наказание за преступления террористической направленности и предостерегающих молодежь от совершения непоправимых ошибок»,- сообщил Директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

В результате обсуждения определены приоритетные задачи совершенствования деятельности по профилактике терроризма на территории СКФО, обеспечения условий для надежного ограждения жителей региона от воздействия террористической идеологии и недопущения их вовлечения в преступную деятельность.