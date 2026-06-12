День России: страна отмечает праздник национального единства

Сегодня в стране отмечают один из главных государственных праздников – День России. Эта дата олицетворяет национальное единство и общую ответственность за настоящее и будущее России.
Мадина Бозиева работает воспитателем в детском саду в Кенже уже больше 30 лет. За эти годы она стала для сотен ребят первым наставником. Педагог отмечает: главная задача работников дошкольного образования – сохранять и укреплять здоровье детей, всесторонне их развивать. Важно уделять особое внимание и нравственно‑патриотическому воспитанию малышей.
Если в детском саду воспитывают будущие поколения, то в больнице ежедневно борются за здоровье и жизнь пациентов. Заведующий ожоговым отделением Республиканской клинической больницы, потомственный врач Артур Хаджиев в медицине уже около 20 лет. На его счету – больше 500 операций. За каждой из них – чья‑то спасенная жизнь.
Истинная опора России – военнослужащие. Во все времена они стояли на рубежах страны, оберегали ее интересы и безопасность. И сегодня участники специальной военной операции продолжают эту нелегкую, но почетную миссию. Житель Кабардино-Балкарии Эльдар Жансуев военным мечтал стать с самого детства. После армии около 20 лет служил по контракту. А в 2022-ом отправился на передовую в зону СВО. При выполнении боевых задач был ранен.
За отвагу и личное мужество, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России, Эльдара Жансуева наградили медалью Суворова. Сегодня он возглавляет нальчикское городское отделение Союза ветеранов Афганистана и СВО. Организация обеспечивает правовую, социальную и психологическую поддержку ветеранов, а также занимается патриотическим воспитанием молодежи.
Большой вклад в общее дело вносят и сотрудники «ВоенТекстильПрома». В филиале швейного предприятия в Кашхатау сегодня трудятся около 200 человек. На фабрике изготавливают белье и одежду для военнослужащих, в том числе для участников СВО. Сейчас здесь производят одноразовые комплекты.
Люба Темукуева здесь работает уже три года и вкладывает в каждую строчку частичку своего сердца. Сегодня ее сын на передовой защищает интересы Родины. Каждый сшитый ею комплект – это не просто вещь, а материнская забота обо всех бойцах. На швейной фабрике в Кашхатау – 12 сотрудниц, сыновья которых участвуют в СВО. В их числе и Марина Карданова.
День России символизирует единство страны, уважение к ее истории и достижениям, ответственность за настоящее и будущее. И сегодня жители Кабардино‑Балкарии продолжают эти традиции – своим трудом, преданностью делу и заботой о людях.
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