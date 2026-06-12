Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
День России: страна отмечает праздник национального единства

День России: страна отмечает праздник национального единства

12.06.2026 | 09:00
Сегодня в стране отмечают один из главных государственных праздников – День России. Эта дата олицетворяет национальное единство и общую ответственность за настоящее и будущее России. Мадина Бозиева работает воспитателем в детском саду в Кенже уже больше 30 лет. За эти годы она стала для сотен ребят первым наставником. Педагог отмечает: главная задача работников дошкольного образования – сохранять и укреплять здоровье детей, всесторонне их развивать. Важно уделять особое внимание и нравственно‑патриотическому воспитанию малышей. Если в детском саду воспитывают будущие поколения, то в больнице ежедневно борются за здоровье и жизнь пациентов. Заведующий ожоговым отделением Республиканской клинической больницы, потомственный врач Артур Хаджиев в медицине уже около 20 лет. На его счету – больше 500 операций. За каждой из них – чья‑то спасенная жизнь. Истинная опора России – военнослужащие. Во все времена они стояли на рубежах страны, оберегали ее интересы и безопасность. И сегодня участники специальной военной операции продолжают эту нелегкую, но почетную миссию. Житель Кабардино-Балкарии Эльдар Жансуев военным мечтал стать с самого детства. После армии около 20 лет служил по контракту. А в 2022-ом отправился на передовую в зону СВО. При выполнении боевых задач был ранен. За отвагу и личное мужество, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России, Эльдара Жансуева наградили медалью Суворова. Сегодня он возглавляет нальчикское городское отделение Союза ветеранов Афганистана и СВО. Организация обеспечивает правовую, социальную и психологическую поддержку ветеранов, а также занимается патриотическим воспитанием молодежи. Большой вклад в общее дело вносят и сотрудники «ВоенТекстильПрома». В филиале швейного предприятия в Кашхатау сегодня трудятся около 200 человек. На фабрике изготавливают белье и одежду для военнослужащих, в том числе для участников СВО. Сейчас здесь производят одноразовые комплекты. Люба Темукуева здесь работает уже три года и вкладывает в каждую строчку частичку своего сердца. Сегодня ее сын на передовой защищает интересы Родины. Каждый сшитый ею комплект – это не просто вещь, а материнская забота обо всех бойцах. На швейной фабрике в Кашхатау – 12 сотрудниц, сыновья которых участвуют в СВО. В их числе и Марина Карданова. День России символизирует единство страны, уважение к ее истории и достижениям, ответственность за настоящее и будущее. И сегодня жители Кабардино‑Балкарии продолжают эти традиции – своим трудом, преданностью делу и заботой о людях.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных