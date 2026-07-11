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День мужества и добра: в Майском состоялась акция «Рыбалка для СВОих»

День мужества и добра: в Майском состоялась акция «Рыбалка для СВОих»

11.07.2026 | 09:30
На водоеме в майском стартовала не просто рыбалка, а настоящий праздник мужества и добра. Для ребят этот день стал возможностью почувствовать себя настоящими героями Название акции говорит само за себя – «Рыбалка для СВОих». Раннее утро на водоеме. Березовая роща, зеркальная гладь воды и пятнадцать мальчишек и девчонок, для которых приготовили спиннинги, наживку и азарт соревнования. Организаторы – местная администрация и министерство природных ресурсов республики. Соревновательный дух – обязательная часть программы. Борьба идет за звание лучшего рыбака: кто поймает самую крупную рыбу, тот и получит главный приз. Но, как говорят организаторы, проигравших сегодня нет. С призами ушли все. Раньше акция называлась «Рыбалка без границ» и собирала детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году формат изменили, но суть осталась прежней – дарить радость. Слова благодарности выразил и министр природных ресурсов и экологии Ильяс Шаваев. Затем – кульминация: церемония награждения. Детей с наибольшим уловом и за самую большую рыбу наградили грамотами, а призы получили все участники. После награждения – общий стол. Уха, сваренная на костре, разговоры, смех и культурная программа. За этой праздничной атмосферой – общая память. Все эти дети – сыновья и дочери погибших бойцов специальной военной операции. Для ребят это возможность быть вместе и знать: их отцы не забыты.   https://t.me/vestikbr
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