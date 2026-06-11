Центробанк ужесточил контроль за операциями с наличными

Центробанк обязал кредитные организации усилить контроль за операциями с наличными. Теперь при внесении крупных сумм банки вправе запрашивать подтверждение их происхождения.
Так, под пристальное внимание регулятора попали три вида транзакций. Первый – систематическое внесение крупных сумм наличными с последующими переводами третьим лицам, особенно за рубеж. Второй – множественные небольшие взносы. Третий – переводы без открытия счета в адрес юридических лиц.
Подозрение вызовет и такая ситуация: клиент за месяц вносит наличными от пяти миллионов рублей, и эти пополнения составляют не менее 70% от всех поступлений. А затем в течение десяти дней переводит за рубеж почти всю внесенную сумму.
Также банки отследят частые взносы: от десяти в месяц, от ста тысяч рублей каждый – если эти деньги быстро уходят за рубеж. Отмечу, что новые меры не затронут тех, кто уже подтвердил банку свое финансовое положение, деловую репутацию и источники дохода.
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