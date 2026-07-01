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Центробанк обновляет правила выплат по ОСАГО 

Центробанк обновляет правила выплат по ОСАГО 

01.07.2026 | 14:40
В июле в России изменятся правила расчета страховых выплат по ОСАГО. О новой методике сообщает Центробанк. Регулятор запретит страховщикам искусственно занижать компенсации за счет подозрительно дешевых аналогов запчастей. По оценкам Банка России, в результате реформы средняя выплата для водителей вырастет на десять процентов. Из официальных расчетов полностью исключат дубликаты деталей, если их цена на семьдесят процентов ниже стоимости оригинала. Кроме того, при подсчете средней стоимости расходников больше не будут учитывать случайные скидки. Кроме того, затраты на одноразовые элементы – уплотнители и клипсы – теперь обязаны компенсировать полностью. Раньше на них действовал лимит в два процента, и автовладельцам часто приходилось доплачивать за ремонт из своего кармана. Обновить электронные базы данных Российский союз автостраховщиков должен в течение трех месяцев.
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