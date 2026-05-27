Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Центр «Мой бизнес» объявил о старте масштабной благотворительной акции в КБР

Центр «Мой бизнес» объявил о старте масштабной благотворительной акции в КБР

27.05.2026 | 16:08
Центр «Мой бизнес» объявил о старте в Кабардино-Балкарии масштабной благотворительной акции. Посвящают ее Международному дню защиты детей. Проводят ее в рамках всероссийского проекта «Мой Бизнес Помогает», который инициирован министерством экономического развития России. В этом году инициатива направлена на поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: тех, кто страдает тяжелыми заболеваниями и воспитывается в малоимущих семьях. В частности, «Мой бизнес» организовывает сбор материальной помощи. Все средства адресно направят на поддержку нуждающихся. Забота о подрастающем поколении – общая задача бизнеса и общества, подчеркивают организаторы. Надеются, данная акция объединит не только предпринимателей, но и всех неравнодушных жителей республики.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных