Центр «Мой бизнес» объявил о старте масштабной благотворительной акции в КБР

Центр «Мой бизнес» объявил о старте в Кабардино-Балкарии масштабной благотворительной акции. Посвящают ее Международному дню защиты детей. Проводят ее в рамках всероссийского проекта «Мой Бизнес Помогает», который инициирован министерством экономического развития России. В этом году инициатива направлена на поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: тех, кто страдает тяжелыми заболеваниями и воспитывается в малоимущих семьях. В частности, «Мой бизнес» организовывает сбор материальной помощи. Все средства адресно направят на поддержку нуждающихся. Забота о подрастающем поколении – общая задача бизнеса и общества, подчеркивают организаторы. Надеются, данная акция объединит не только предпринимателей, но и всех неравнодушных жителей республики.