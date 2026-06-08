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Азаматгери Ашхотов проинспектировал ход ремонтных работ в Вольном ауле

Азаматгери Ашхотов проинспектировал ход ремонтных работ в Вольном ауле

08.06.2026 | 13:20
В минувшие выходные в рамках рабочей поездки врио главы столичной администрации Азаматгери Ашхотов проинспектировал ход ремонтных работ на объектах улично-дорожной сети микрорайона Вольный Аул. Работы по капитальному ремонту дорожного полотна на улице Мазлоева завершены. В активной фазе находится реконструкция улицы Руставели. Мэр города осмотрел состояние сквера на улице Амшоковых. Были выявлены ряд недостатков в благоустройстве территории, которые поручено оперативно устранить. Также в рамках выезда градоначальник проинспектировал ход второго этапа работ по благоустройству в парке Победы, ознакомился с темпами и качеством реализации проекта. Чтобы повысить комфорт жителям микрорайона Вольный Аул здесь заменят пришедшие в негодность контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов. Азаматгери Ашхотов пообщался с горожанами. Все озвученные жителями жалобы и обращения приняты в работу.   https://t.me/vestikbr
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