Аграрный университет КБР фиксирует рост числа абитуриентов

В этом году приёмная комиссия Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета отмечает значительный рост числа абитуриентов. Среди будущих студентов - не только жители республики, но и иностранные граждане: всё больше молодых людей видят в вузе надёжный старт для профессионального будущего.
Алий Эндреев из Нальчика. В этом году решил продолжить обучение в родном вузе. Выпускник бакалавриата рассказывает, хочет получить диплом о высшем образовании в области строительства. В Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете рассказывают, география поступающих расширяется. Вот и в этом году количество иностранных студентов, желающих стать частью КБГАУ, увеличилось. Для них в вузе создают все условия. Батыр Тораев приехал из Туркменистана по государственной программе привлечения иностранных граждан.
На сегодняшний день в университете – 25 направлений бакалавриата, одна специальность и 17 магистерских программ. Заявления принимают через госуслуги. Члены приемной комиссии ждут абитуриентов в вузе, чтобы детально рассказать о новых правилах приема и помочь оформить заявление. Для тех, кто не прошел на бюджет, предусмотрена контрактная форма обучения.
В этом году в КБГАУ более 400 бюджетных мест. Свыше ста студентов аграрный университет планирует принять по целевому набору, что гарантирует выпускникам трудоустройство сразу после получения диплома. Самые востребованные специальности связаны с АПК и пищевыми технологиями. Абитуриенты, которые поступают в Кабардино-Балкарский аграрный университет по результатам ЕГЭ, могут подать документы до 25 июля, а выпускники колледжей – до 18 июля.
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