Аграрии КБР с начала года приобрели 61 единицу новой сельскохозтехники

Аграрии Кабардино-Балкарии с начала текущего года приобрели 61 единицу новой сельскохозяйственной техники, сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР.
Больше всего приобретено тракторов – 51 единица. Также парк сельхозтехники пополнился тремя новыми зерноуборочными комбайнами и одним кормоуборочным комбайном.
Сельхозтоваропроизводители республики при приобретении техники активно пользуются лизингом. За первое полугодие текущего года из указанного количества техники через лизинговые компании приобретено 30 единиц различной сельхозтехники и оборудования.
Постоянное обновление парка сельхозтехники позволяет проводить весь комплекс сезонных полевых работ в республике в оптимальные агротехнические сроки и на качественном уровне.
В Кабардино-Балкарии уже стартовала уборочная кампания. Задействованная в уборке техника своевременно прошла техобслуживание и готова к работе.
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