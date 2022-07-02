home
Главная
>
Новости
>
Аграрии КБР с начала года приобрели 61 единицу новой сельскохозтехники

Аграрии КБР с начала года приобрели 61 единицу новой сельскохозтехники

02.07.2022 | 15:19
Аграрии Кабардино-Балкарии с начала текущего года приобрели 61 единицу новой сельскохозяйственной техники, сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР. Больше всего приобретено тракторов – 51 единица. Также парк сельхозтехники пополнился тремя новыми зерноуборочными комбайнами и одним кормоуборочным комбайном. Сельхозтоваропроизводители республики при приобретении техники активно пользуются лизингом. За первое полугодие текущего года из указанного количества техники через лизинговые компании приобретено 30 единиц различной сельхозтехники и оборудования. Постоянное обновление парка сельхозтехники позволяет проводить весь комплекс сезонных полевых работ в республике в оптимальные агротехнические сроки и на качественном уровне. В Кабардино-Балкарии уже стартовала уборочная кампания. Задействованная в уборке техника своевременно прошла техобслуживание и готова к работе.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных