Воспитанники реабилитационного центра познакомились с деятельностью Госавтоинспекции КБР

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 90-летию со Дня образования Госавтоинспекции в системе МВД России, сотрудники Управления Госавтоинспекции и Культурного центра МВД по Кабардино-Балкарской Республике вместе с работниками «Северо-Кавказского института повышения квалификации сотрудников МВД России» организовали для воспитанников «Республиканского социально-реабилитационного центра «Намыс» познавательный визит в здание республиканской Госавтоинспекции.
Перед началом экскурсии старший лейтенант полиции Карина Берсекова напомнила ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения, рассказала о потенциальных опасностях, которые могут встретиться на пути в школу и обратно, а также подчеркнули, к каким последствиям может привести пренебрежение ПДД.
Знакомство со служебным транспортом и специальными средствами используемыми полицейскими при несении службы продемонстрировал инспектор ДПС старший лейтенант полиции Аслан Тимижев. Он показал подросткам оснащение автомобилей ДПС, продемонстрировал в работе световую и звуковую установку, ознакомил с техническими средствами, которые используют автоинспекторы для выявления и пресечения нарушений ПДД РФ.
В спортивном зале подразделения майор полиции Светлана Березгова, которая является судьей олимпийской категории, мастером спорта по дзюдо и комплексному единоборству, продемонстрировала экскурсантам приемы борьбы. Подросткам выпала возможность поспаринговаться с именитым спортсменом и научиться приемам самообороны.
В завершение экскурсии ребята почтили память сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей и сделали общее фото на фоне здания подразделения. Воспитанники реабилитационного центра с экскурсией посетили здание Управления Госавтоинспекции МВД по Кабардино-Балкарской Республике.
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