В Урванском районе проходят соревнования по авиамодельному спорту

В Урванском районе проходят пятый и шестой этапы Кубка России по авиамодельному спорту в классе свободнолетающих моделей.
Соревнования собрали сильнейших спортсменов из 30 регионов России и Казахстана. Всего участников 130. Они запускают в небо модели планеров, а также самолетов – с резиновым мотором и с двигателем внутреннего сгорания.
Отметим, что пятый этап Кубка России посвятили опытному авиамоделисту из Кабардино-Балкарии Эдуарду Гурьянову. Финальный этап соревнований состоится сегодня.
https://t.me/vestikbr