home
Главная
>
Новости
>
В столице Кабардино-Балкарии начался сезон тюльпанов

В столице Кабардино-Балкарии начался сезон тюльпанов

18.04.2023 | 08:57
Эти весенние цветы можно увидеть на площадях, в парках, скверах и других оживленных местах. Всевозможные – по цвету, высоте и форме, с бутонами разной пышности… Тысячи тюльпанов весной украшают Нальчик. А создают такие картины сотрудники «Горзеленхоза». Специалисты изучают актуальные тенденции в озеленении и начинают продумывать узоры еще осенью… За этой красотой стоит большой труд. Цветы нужно не только выбрать, привезти и высадить. Клумбы очищают от сорняков, поливают, а также корректируют рисунок композиций. По словам озеленителей, большие физические вложения компенсируется восторженными отзывами. Нальчане и гости города любуются цветами и устраивают фотосессии. Тюльпаны в прямом смысле раскрасили весенние будни горожан. Между тем, сезон этих цветов – скоротечный: длится он около месяца.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных