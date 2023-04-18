В столице Кабардино-Балкарии начался сезон тюльпанов

Эти весенние цветы можно увидеть на площадях, в парках, скверах и других оживленных местах.
Всевозможные – по цвету, высоте и форме, с бутонами разной пышности… Тысячи тюльпанов весной украшают Нальчик. А создают такие картины сотрудники «Горзеленхоза». Специалисты изучают актуальные тенденции в озеленении и начинают продумывать узоры еще осенью…
За этой красотой стоит большой труд. Цветы нужно не только выбрать, привезти и высадить. Клумбы очищают от сорняков, поливают, а также корректируют рисунок композиций. По словам озеленителей, большие физические вложения компенсируется восторженными отзывами. Нальчане и гости города любуются цветами и устраивают фотосессии.
Тюльпаны в прямом смысле раскрасили весенние будни горожан. Между тем, сезон этих цветов – скоротечный: длится он около месяца.
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