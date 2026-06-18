В «Солнечном городе» дали старт профильной инженерной смене

Этот символичный жест дал старт большому проекту. Из Москвы в «Солнечный город» приехали 24 участника – победители олимпиад по физике, математике и информатике. Это не просто школьники, а те, кто уже сегодня решает задачи завтрашнего дня.
Главная цель образовательной программы – показать, как наука соединяется с культурой и традициями. Гостей ждет плотный график: экскурсии, знакомство с республикой, поиск вдохновения для новых инженерных разработок.
Такой подход оценили и педагоги. Для них эта смена – возможность по-новому взглянуть на учебный процесс.
Торжественную церемонию открытия профильной инженерной смены дополнили выступления юных артистов. Впереди – неделя совместной работы. Организаторы рассчитывают, что она укрепит связи между Москвой и Кабардино-Балкарией и даст новые идеи для будущих проектов.
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