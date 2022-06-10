В скверах Нальчика высадят 5000 многолетних растений и кустарников

К столетию Кабардино-Балкарии… В скверах Нальчика высадят пять тысяч многолетних растений и кустарников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Помимо создания зеленых насаждений, в нынешнем году в столице республики обновляют и общественные пространства. В Нальчике появятся семь новых скверов. В их числе – “Курортный” по ул.Канукоева, зоны отдыха возле КБГУ, а также на пересечении пр.Ленина и ул.Тарчокова. Эти работы ведут в рамках реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды.