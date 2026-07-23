На одной площадке объединились музыка и декоративно-прикладное искусство… В Баксанском районе провели фестиваль народно-инструментальных промыслов. В Жанхотеко собрались исполнители и мастера древних ремесел. Гостями стали, в том числе жители соседних сел. Фестиваль открыли концертной программой с народными песнями и инструментальными произведениями.
На выставке ручных изделий представили предметы народного быта, работы из натурального камня, а также картины, рассказывающие о быте, традициях и культуре народов Кабардино-Балкарии. Праздник стало частью проекта муниципалитета, направленного на сохранение и популяризацию народного творчества.
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