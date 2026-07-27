По программе «Комфортная городская среда» в селе Куба-Таба реконструируют сквер «Радуга». Специалисты подрядной организации уже завершили первый этап благоустройства: подготовлено прочное новое основание территории и полностью устроены современные тротуарные дорожки с укладкой качественной плитки.
Сейчас строители приступили к монтажу и установке новых сертифицированных конструкций детских игровых площадок. Обновлённый сквер станет современным многофункциональным центром притяжения для семейного отдыха и досуга жителей села всех возрастов.
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