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В России изменят порядок продажи железнодорожных билетов

В России изменят порядок продажи железнодорожных билетов

01.08.2026 | 11:25
В России установят особые условия продажи железнодорожных билетов для пассажиров с инвалидностью. Соответствующие изменения в правила перевозок утвердил Минтранс России. В свободной продаже специализированные места теперь будут ограничены: приоритет – тем, кто использует кресла-коляски. Резервирование мест для инвалидов, которые не нуждается в индивидуальных средствах передвижения, перевозчик должен осуществлять не ранее чем за 10 суток до отправления поезда. Все это направлено на то, чтобы повысить доступность железнодорожного транспорта для людей с ограничениями по здоровью. Сопровождающие ездить на специальных местах без человека с инвалидностью больше не смогут. Кроме того, при оформлении билета на поезд дальнего следования пассажиру нужно будет указывать номер своего мобильного телефона или адрес электронной почты. Туда перевозчик направит информацию, если поезд будет отменен либо его маршрут изменится… Изменения вступят в силу с 1 сентября.   https://t.me/vestikbr
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