В республику поступила новая партия вакцины от коронавируса

Порядка восьми тысяч жителей Кабардино-Балкарии сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Второй компонент уже получили свыше трех тысяч человек.

В Баксанском районе развернули пять пунктов вакцинации – в центральной больнице, а также в амбулаториях Заюково, Баксаненка, Нижнего Куркужина и Кубы. Требования к условиям хранения вакцины здесь соблюдают строго. Прививки желающим делают только после консультации врачей, которые оценивают самочувствие пациентов. В муниципалитете иммунизацию уже прошли свыше 400 человек. Больше половины из них получили второй компонент вакцины.

«Считается, что иммунитет вырабатывается на 21-ый день после получения второго компонента вакцины. То есть, через 42 дня после первого укола. У нас очень многие получили эту вакцинацию. Довольны. Осложнений не было. Побочных действий не было. Была незначительная температура, которая быстро купируется», — говорит врач-инфекционист Нургали Оразаев.

А накануне мобильная группа сотрудников заюковской больницы провакцинировала педагогов третьей школы Исламея. Такие выезды медики Баксанского района намерены продолжить.