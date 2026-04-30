Стартовал прием заявок на Международную премию «Мы вместе». Ее поддерживает президент России – это главный конкурс социальных проектов. Принять участие могут и жители Кабардино-Балкарии. Цель – поддержать лидеров инициатив, которые помогают людям и меняют жизнь к лучшему. Организаторы – Росмолодежь и платформа «Добро.рф». В этом году для конкурсантов предусмотрели четыре категории: «Личность», «Некоммерческие организации и проекты», «Компании», «Территория». Участвовать могут граждане старше 14 лет, общественные объединения, предприниматели, журналисты. Заявки принимают до 24 мая. На региональном этапе выберут победителей в номинациях «Волонтер года», «Наставник года», «Лидер некоммерческих организаций», а также лучшие проекты в основных категориях. Награду победителям вручает президент Владимир Путин. Торжественная церемония пройдет в декабре.