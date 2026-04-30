Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Прием заявок на Международную премию «Мы вместе»

Прием заявок на Международную премию «Мы вместе»

30.04.2026 | 15:01
Стартовал прием заявок на Международную премию «Мы вместе». Ее поддерживает президент России – это главный конкурс социальных проектов. Принять участие могут и жители Кабардино-Балкарии.  Цель – поддержать лидеров инициатив, которые помогают людям и меняют жизнь к лучшему. Организаторы – Росмолодежь и платформа «Добро.рф». В этом году для конкурсантов предусмотрели четыре категории: «Личность», «Некоммерческие организации и проекты», «Компании», «Территория». Участвовать могут граждане старше 14 лет, общественные объединения, предприниматели, журналисты. Заявки принимают до 24 мая. На региональном этапе выберут победителей в номинациях «Волонтер года», «Наставник года», «Лидер некоммерческих организаций», а также лучшие проекты в основных категориях. Награду победителям вручает президент Владимир Путин. Торжественная церемония пройдет в декабре.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных